"В Москве разочарование". Туск — о результатах выборов во Франции

Чиновники из стран Запада назвали «облегчением» победу левых сил на выборах в парламент Франции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрошенных представителей государств.

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В частности, один из собеседников агентства заявил, что значение произошедшего еще предстоит выяснить. В свою очередь, член представитель Социал-демократической партии Германии подчеркнул, что «худшего удалось избежать», однако формирование правительства «будет сложным».

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«В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Этого достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве», — отметил премьер-министр Польши Дональд Туск.



Ранее стало известно, что коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на втором месте, у нее 168 мест. На третьем — правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен со 143 местами.