«Раскол Франции и период хаоса»: что означают итоги парламентских выборов

Во Франции огласили итоги парламентских выборов. Как республика оказалась расколота на три части, почему эксперты говорят, что она вступает в период хаоса?

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Что известно о результатах выборов в парламент Франции

Пресс-служба МВД страны сообщила, что по итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP).

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Всего она получает 182 места (Союзу левых отошло 146 мест, два — у социалистической партии, одно — у экологов и т. д.). Лидер одной из партий коалиции, «Непокоренной Франции», Жан-Люк Меланшон, призвал действующее руководство страны допустить к власти «Новый народный фронт».

На втором месте — президентская коалиция «Вместе!», которая заняла 168 мест (у партии Эммануэля Макрона — 148 мест, еще шесть мест — у группы «Горизонты» и т. д.).

На третьем месте — правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, получившая 143 места (у самого объединения — 88 мест).

На предыдущих выборах, 2022 года, «Вместе!» была на первом месте, у коалиции Макрона тогда было 244 места. Затем шли левые (Новый народный союз совместно с экологами и социалистами) — 127 мест. На третьем месте было «Национальное объединение» — 89 мест.

Всего в парламенте Франции 577 мест. Соответственно, оставшиеся распределились между кандидатами не из коалиций, среди них также есть отдельные представители правых и левых сил.

Может ли Макрон уйти в отставку

Елисейский дворец сообщил, что французский лидер не будет обращаться к французам после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов. В настоящее время «глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования, по округам», пояснили в резиденции политика.

«Никакого выступления Макрона в воскресенье не предусмотрено», — отметили в Елисейском дворце.



Там подчеркнули, что Макрон является «гарантом государственных институтов». В силу этого он «будет уважать суверенный выбор французов», сказали представители французского лидера.

Преподаватель Университета Сержи и основатель ассоциации Institut Brennus Эдуар Юссон считает, что Макрон в отсутствие абсолютного большинства у «Национального объединения» может столкнуться с ростом давления со стороны политсил, требующих его отставки. Историк также напомнил о страхе французского лидера перед восстанием в стране.

«Есть одна характерная черта макронизма — это насилие, как словесное, так и физическое, которое он практикует в пропорциях, необычных для Пятой республики», — обратил внимание Юссон.



В пример историк привел жесткое подавление протестов «Желтых жилетов» в 2018–2019 годах. Тогда десятки людей погибли и еще больше пострадали, отметил он.

Что говорят в России об итогах парламентских выборов во Франции

Согласно прогнозу российских политологов, теперь страна получит нестабильное правительство и будет политически ослаблена.

«Франция получает расколотый на три части парламент, где любое правительство будет слабым и нестабильным в силу блокового характера. При любых раскладах Франция выйдет из этих выборов политически ослабленной», — считает военный журналист Борис Рожин.



Он также отмечает, что президент Франции фактически лишается перспектив для решения стратегических задач, стоящих перед республикой.

Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «Жан-Люк Меланшон (лидер левых) становится наиболее влиятельным политиком страны».

Политолог Владимир Корнилов назвал результат второго тура логичным. При этом он добавил, что «все только начинается. Теперь левые должны сформировать коалицию с Макроном. И это будет еще тот союз жабы и гадюки».

«Вот вам и мажоритарное двухтуровое голосование, которое превратило в ничто 35% партии Ле Пен. Манипулировать тоже надо уметь!», — написал юрист Илья Ремесло.



Политолог Малек Дудаков считает, что «макронисты выдыхают — как и консерваторам в Британии, им удалось избежать тотального разгрома. Но впереди целый год хаоса в расколотом парламенте и с неработающим правительством меньшинства. Только в июне 2025 могут пройти новые выборы».