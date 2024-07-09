Министр иностранных дел Молдавии выступит на саммите НАТО

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступит на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Дипломат проведет ряд двусторонних встреч и произнесет речь на форуме «Партнерство НАТО».

В Вашингтон его пригласил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля. Тема мероприятия: «Украина и трансатлантическая безопасность».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут максимально внимательно следить за саммитом Североатлантического альянса. Он объяснил это тем, что НАТО принимает непосредственное участие в украинском конфликте.