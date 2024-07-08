Радио уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома

Радиоведущая из Филадельфии Андреа Лофул-Сандерс призналась, что использовала в интервью с президентом США Джо Байденом вопросы, подготовленные его предвыборным штабом, и лишилась работы. Об этом сообщает Variety.

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Речь идет об одном из первых интервью, которое Байден дал после провальных дебатов. Лоул-Сандерс, ведущая программы The Source на радио WURD, «согласилась покинуть станцию» после того, как рассказала в эфире CNN, что получила список из восьми вопросов от предвыборного штаба Байдена в качестве условия для интервью. Четыре из них она одобрила и использовала в своей беседе с Байденом.

Представители WURD заявили, что руководство радиостанции не знало о договоренности Лофул-Сандерс с командой Байдена. В WURD подчеркнули, что решение ведущей противоречит журналистским стандартам радиостанции.

Представитель предвыборного штаба Байдена Лорен Хитт заявила, что интервьюируемые «нередко делятся темами, которые они предпочитают». Она добавила, что предварительное согласование не было обязательным условием беседы.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

После неудачных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом Байден дал два интервью на радиошоу в Висконсине и Пенсильвании - двух штатах, которые имеют решающее значение для его шансов на победу на президентских выборах. СМИ сообщали, что в обоих случаях его предвыборный штаб предоставил заранее одобренные вопросы двум радиоведущим.