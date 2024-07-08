Радио уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома

Радиостанция WURD объявила об увольнении ведущей Лофул-Сандерс, которая брала интервью у президента США Джо Байдена и при этом задавала вопросы, подготовленные в Белом доме.

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Как говорится в заявлении радиостанции:

"В ходе интервью ведущая задавала вопросы, заранее предоставленные Белым домом, что противоречит нашему принципу сохранения независимости и подотчетности только нашим слушателям".



Это и стало причиной "соглашения о расставании, которое вступает в силу немедленно".

Кроме этого уточняется, что Лофул-Сандерс договаривалась об интервью самостоятельно, о чем не уведомила руководство WURD.

После провальных для Байдена предвыборных дебатов WURD Radio стало первым СМИ, которому Байден дал интервью.

По словам Сары М. Ломакс, президента и исполнительного директора WURD Radio "Как единственная независимая радиостанция в Пенсильвании, WURD Radio за свою 20-летнюю историю завоевало доверие аудитории, и мы относимся к этому очень серьезно".

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Она также напомнила, что "26 февраля 2024 года WURD Radio пригласили в Белый дом провести дневное прямое интервью с секретарями кабмина и другими высокопоставленными чиновниками, мы согласились с четким пониманием того, что мы не ограничены предложенными ими темами или тезисами для обсуждения".