Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой Ким Чен Ыну, считает, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль обрек свою страну на гибель. Об этом говорится в заявлении Ким Ё Чжон для прессы, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Всем придется признать факт, что так называемый президент, выбранный гражданами, обрек Республику Корея на гибель", - считает Ким Ё Чжон, которая в своем заявлении для прессы подвергла острой критике южнокорейскую сторону за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах рядом с границей КНДР. "Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидной провокацией, направленной на обострение ситуации, которой не может быть никакого оправдания", - подчеркнула сестра Ким Чен Ына.



Ким Ё Чжон объясняет активизацию южнокорейских военных внутриполитической ситуацией в Республике Корея.

"Юн Сок Ёль и его свора, находящиеся в наихудшем политическом кризисе, пытаются найти "запасной выход" в обострении ситуации", - отметила она, напомнив, что петиция с требованием объявить импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю набрала уже более миллиона подписей. В заключении сестра Ким Чен Ына констатировала, что межкорейские отношения в настоящее время находятся в наихудшем состоянии за всю историю, пообещав, что вооруженные силы КНДР "немедленно приступят к выполнению своей миссии" в случае любой попытки нарушения суверенитета КНДР.



В начале июля Республика Корея после шестилетнего перерыва возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности. В конце прошлого июня Республика Корея совместно с США и Японией также впервые провели "трехсторонние учения в нескольких пространствах" Freedom Edge в международных водах к югу от южнокорейского острова Чеджудо.