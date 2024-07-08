Раскрыты ожидания Запада от нового президента Ирана

На Западе приветствовали бы менее враждебную риторику со стороны Ирана, но вряд ли новому президенту страны Масуд Пезешкиан удастся добиться нужных перемен. Об ожиданиях Запада от нового лидера Ирана сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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«Мы слушаем слова Пезешкиана с большим интересом, но время слов прошло. Нам нужно видеть действия», — заявил высокопоставленный западный дипломат в Тегеране.



Отмечается, что отношения западных страны и Ирана могут улучшиться только после изменений в ядерной программе республики, а также в вопросах поддержки групп боевиков на Ближнем Востоке и продажи беспилотников России.

При этом западные страны сомневаются, что Пезешкиан удастся добиться перемен по этим вопросам, поскольку они находятся в ведении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.

6 июля кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах главы Ирана. Новый президент обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона об обязательном ношении хиджаба после протестов в стране.

Президент России Владимир Путин пожелал новому иранскому лидеру крепкого здоровья и благополучия. Путин отметил, что российско-иранские отношения «носят дружественный, добрососедский характер».