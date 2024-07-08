К площади Республики в Париже власти стянули крупные силы полиции и водометы

В центре французской столицы появились усиленные наряды полиции и водометы. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские силы были стянуты к площади Республики, где вечером в ожидании результатов второго тура парламентских выборов собрались более тысячи сторонников левых партий. Митингующие ликованием встретили оглашение первых итогов.

Ситуация на площади была мирной, однако позднее к собравшимся присоединились представители ультраправых организаций. Несмотря на устроенные ими провокации, серьезных столкновений с антифашистами не произошло. Но власти, ожидая беспорядки, стянули в центр города крупные силы полиции и жандармерии, а также специальную технику. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все выходы с площади Республики.

До этого лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что фракция совершила исторический прорыв на выборах во французский парламент, удвоив число депутатов.