Байден заявил о поддержке со стороны демократов

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию.

Об этом заявили в пресс-пуле Белого дома, передаёт РИА Новости.

Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал Байдена выйти из президентской гонки.

Также американский продюсер документальных фильмов и спонсор демократов Эбигейл Дисней заявила, что не будет делать пожертвования Демократической партии, пока Байден не выйдет из президентской гонки.