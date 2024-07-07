Во Франции уточнили прогноз по распределению мандатов в парламенте

Французские социологи скорректировали прогнозы по распределению мандатов в Национальном собрании (нижней палате парламента). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По уточненным данным, первое место по-прежнему занимает "Новый народный фронт", который будет контролировать от 182 до 193 мест в парламенте.

Кроме того, на левом фланге еще около 10 мест достанется группе "Левые и диссиденты". Вторая позиция остается за пропрезидентским блоком "Вместе за республику", который вместе с союзниками - партией "Горизонты" и демократическим движением MoDem - может рассчитывать на 157-163 мандата. На третьем месте остается "Национальное объединение", завоевавшее от 136 до 144 кресел в парламенте. Также места в новом составе парламента могут получить "Республиканцы" (67).

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Таким образом, ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства мандатов, что затрудняет формирование нового правительства. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уже заявил, что намерен в понедельник подать в отставку.