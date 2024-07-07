Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в "невыносимой ситуации" в результате досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента республики). Об этом заявила глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя итоги голосования.

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"Наша победа просто откладывается, тогда как Макрон оказался в невыносимой ситуации", - считает Ле Пен, выступая в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, "Национальное объединение" совершило значительный прорыв в количестве мандатов, несмотря на то, что противостояло "соединенным силам правительства и левых".

"Наш подъем продолжается", - заверила Ле Пен.



По предварительным итогам досрочных выборов, в Национальном собрании, состоящем из 577 депутатов, левый альянс "Новый народный фронт" получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция "Вместе за республику" набирает от 150 до 175 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" добилась третьего результата и может рассчитывать на 115-150 кресел в нижней палате парламента.

Макрон отказался от обращения к нации

Таким образом ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства мандатов, что затрудняет формирование нового правительства. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уже заявил, что намерен в понедельник подать в отставку.