В Париже начался митинг сторонников "Нового народного фронта"

Сторонники левого "Нового народного фронта", ставшего лидером на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции), начали митинг на площади Республики в центре Парижа. Как передает корреспондент ТАСС с места события, тысячи сторонников левых заполнили площадь, затруднив движение транспорта.

В руках у манифестантов французские триколоры и красные флаги. Участники акции скандируют "Мы победили!".

В районе площади находятся усиленные наряды полиции, однако они держатся на удалении от участников митинга, не вмешиваясь в его проведение.

По предварительным итогам досрочных выборов в Национальное собрание, состоящее из 577 депутатов, "Новый народный фронт" получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция "Вместе за республику" - от 150 до 175 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" добилась третьего результата и может рассчитывать на 115-150 кресел в нижней палате парламента.