Премьер Франции заявил об отставке

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что 8 июля представит президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", - сказал Атталь после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.



Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.

Макрон отказался от обращения к нации

Вместе с тем он заявил, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.