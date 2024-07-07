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Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что 8 июля представит президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Премьер Франции заявил об отставке
© globallookpress.com
"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", - сказал Атталь после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.

Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.

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Вместе с тем он заявил, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.

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