Премьер Франции заявил об отставке

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что 8 июля представит президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.
"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", - сказал Атталь после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.
Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.
Макрон отказался от обращения к нации
Вместе с тем он заявил, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.