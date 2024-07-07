Муж вице-президента США заболел COVID-19 после встречи с Байденом

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф заболел COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с действующим американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил портал NewsNation, ссылаясь на заявление офиса Эмхоффа.

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— Второй джентльмен Даг (сокращение от Дуглас — прим. «ВМ») Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 после появления легких симптомов, — следует из материала.



Уточняется, что супруг американского вице-президента «полностью вакцинирован и трижды ревакцинирован», а в настоящее время у него нет симптомов. В офисе отметили, что политик продолжает работать удаленно и не контактирует с другими людьми, находящимися дома.

Член палаты представителей Конгресса Адам Шифф заявил, что Джо Байден обязан «передать эстафету» и сняться с президентской гонки, если он не может победить кандидата от республиканской партии и 45-го лидера США Дональда Трампа.

Байдена призвали отказаться от участия в выборах к пятнице

В качестве замены Байдену конгрессмен предложил американского вице-президента Камалу Харрис.