Макрон отказался от обращения к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет выступать в воскресенье с обращением к нации по итогам состоявших досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

По ее данным, глава государства "хотел бы дождаться более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте, чтобы принять необходимые решения".

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон может выступить 7 июля после 20:00 (21:00 мск), чтобы прокомментировать итоги досрочных выборов.

В свою очередь газета Le Monde выражает свое удивление в связи с тем, что, несмотря на результаты выборов, Макрон намерен в начале следующей недели отправиться в Вашингтон для участия в саммите НАТО.

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По предварительным итогам досрочных выборов, в Национальном собрании, состоящем из 577 депутатов, "Новый народный фронт" получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция "Вместе за республику" набирает от 150 до 175 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" добилась третьего результата и может рассчитывать на 115-150 кресел в нижней палате парламента.