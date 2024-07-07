Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

Эммануэль Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов
По мнению президента Франции, они не показывают, «кому управлять».
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства.
«Эммануэль Макрон призывает к «осторожности» при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок «жив» после семи лет пребывания у власти», — цитирует СМИ источник.
Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий «Новый народный фронт» лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идёт коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем — правая партия Ле Пен «Национальное объединение» с 115 — 150 местами в парламенте.