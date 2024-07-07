Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

По мнению президента Франции, они не показывают, «кому управлять».

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства.

«Эммануэль Макрон призывает к «осторожности» при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок «жив» после семи лет пребывания у власти», — цитирует СМИ источник.



Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий «Новый народный фронт» лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идёт коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем — правая партия Ле Пен «Национальное объединение» с 115 — 150 местами в парламенте.