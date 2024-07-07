Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, заявил, что они не показывают, кому предстоит «править». Об этом сообщает AFP со ссылкой на окружение главы государства.

По словам источника, Макрон «призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство». При этом президент доволен, что центральный блок «жив» после семи лет пребывания у власти.

Согласно предварительным результатам, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.