Французский политик назвал Макрона и левых недемократичными

Кандидат в депутаты от правой партии «Национальное объединение» в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини назвал альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых недемократичным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, проблема иммиграции, отсутствие безопасности и потеря национальной идентичности страны стали причинами поражения Макрона на выборах в Европарламент и в Нацсобрание.

Утром 7 июля во Франции начался второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.

Также стало известно, что после завершения второго тура досрочных выборов в Национальное собрание Франции Эммануэль Макрон может обратиться к нации.