Сотни активистов объединения No to NATO вышли на митинг против политики Североатлантического альянса (НАТО) и проведения саммита военного блока. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что демонстранты прошли от Макферсон-сквера до Лафайет-сквера и остановились напротив Белого дома. В руках они держали плакаты с призывами отказаться от НАТО, распустить объединение. Некоторые из активистов скандировали кричалки в поддержку Палестины.

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Ранее экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть. Он добавил, что сейчас страны — члены альянса недоумевают и не знают, что предпринять.