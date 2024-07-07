Эксперт заявил, что после выборов Макрона будут еще сильнее принуждать к отставке

Францию вряд ли ждет "гражданская война", о которой говорил президент республики Эмманюэль Макрон накануне выборов, однако в отсутствие абсолютного большинства у "Национального объединения" он столкнется с растущим давлением всех политических сил, принуждающих его к отставке. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС преподаватель Университета Сержи и основатель ассоциации Institut Brennus, историк Эдуар Юссон.

"Есть одна характерная черта макронизма - это насилие, как словесное, так и физическое, которое он практикует в пропорциях, необычных для Пятой республики", - заявил собеседник агентства, напомнив о жестком подавлении протестов "Желтых жилетов" в 2018-2019 годах, в результате чего "десятки людей были убиты и сотни искалечены".



По его словам, в тот период глава государства "очень боялся восстания, но ему удалось избежать его", после чего он стал склонен считать, что "напряженная ситуация и хаос выгодны ему". Когда с протестным движением смешались левые радикалы, устраивавшие погромы, президент восстановил контроль над ситуацией, продемонстрировав возрождение "партии порядка".

"Он, несомненно, играет с подобным сценарием. Мы вполне можем представить себе демонстрации, беспорядки, инциденты, полицейские разгоны с ранениями и даже смертями. Если будет назначен министр внутренних дел от партии "Национальное объединение" или ее союзников, то он не устоит, а новое правительство будет скомпрометировано", - сказал Юссон.



"Несмотря ни на что, я остаюсь скептиком: правящий класс, который привел Макрона к власти, в настоящее время отказывается от своей поддержки. Влиятельные бизнес-лидеры, высокопоставленные государственные служащие, полицейское начальство и армия могут предпочесть сценарий в стиле Мелони (компромисс с "ультраправыми" - прим. ТАСС) продолжению хаоса Макрона. Если "Национальное объединение" не получит абсолютного большинства голосов, Макрону придется в одиночку принимать на себя ответственность, а все политические силы будут настаивать на проведении досрочных президентских выборов", - сказал он.