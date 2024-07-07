Во Франции завершился второй тур досрочных парламентских выборов

Второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) завершился на всей территории Франции. Последними закрылись избирательные участки в Париже и других мегаполисах.

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Выборы прошли в условиях рекордной для Франции активности избирателей.

Как передает корреспондент ТАСС, на площади Республики в центре Парижа начали собираться сторонники левых сил, которые намерены провести митинг.

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В настоящий момент силы полиции и жандармерии готовятся к пресечению любых нарушений порядка. Безопасность обеспечивают 5 тыс. правоохранителей в Париже и около 30 тыс. - в регионах.