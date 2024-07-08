Названа коалиция, занявшая первое место на выборах во Франции

Левая коалиция "Новый народный фронт" победила на парламентских выборах во Франции, получив 182 депутатских мандата в Национальном собрании. Об этом сообщает французское министерство внутренних дел.

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На втором месте - коалиция либерал-центристских сил "Вместе" президента Эммануэля Макрона. Она получит 168 мест в нижней палате парламента. Правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен показало третий результат. Его будут представлять 143 депутата.

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что 8 июля подаст в отставку. Он подчеркнул, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется. 7 июля лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что фракция совершила исторический прорыв на выборах во французский парламент, удвоив число депутатов. Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.