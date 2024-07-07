Коалиция Макрона заняла второе место на выборах в парламент Франции

Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона занимает второе место и может получить от 150 до 175 мест в парламенте, свидетельствуют предварительные итоги второго тура выборов во Франции.

Как сообщают французские СМИ, ни одна из партийных коалиций во Франции не набирает абсолютного большинства в парламенте, передает РИА «Новости».

Стало известно о плане Ле Пен в случае прихода к власти

Кроме того, коалиция левых партий лидирует, а правая партия Марин Ле Пен занимает третье место.