Израиль хочет сохранить опцию возобновления войны в Газе

Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех планируемых целей независимо от сделки по заложникам с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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«Премьер-министр продолжает твердо придерживаться принципов, уже согласованных Израилем», — заявили в офисе.



Там отметили, что любая сделка позволит Израилю вернуться к проведению операции сражаться до тех пор, пока все цели войны не будут достигнуты.

3 июля стало известно, что Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам. После этого глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. 6 июля сообщалось, что ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников. 7 июля сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бернс планирует посетить Каир для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и возвращению пленных израильтян.