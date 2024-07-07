Столтенберг назвал условие членства Украины в НАТО

Никто в НАТО не говорил о том, что Украину примут в альянс к 2034 году, договоренностей и обещанных сроков не существует. Об этом в эфире CBS заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Журналисты спросили у Столтенберга, почему, по его мнению, Украина может быть принята в НАТО через 10 лет, а не через 2 или 3 года.

«Никто не говорил, что именно через 10 лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьезный», — ответил Столтенберг.



По его словам, сейчас нужно «активизировать поддержку Украины для ее победы». Это необходимое условие для будущего членства.

Столтенберг также повторил нарративы о том, что «долгосрочный и справедливый мир» может принести только «победа на поле боя», и для этого Запад должен постоянно оказывать Киеву военную помощь.

Новый глава британского МИД выступил с заявлением об Украине и НАТО

На этой неделе Столтенберг заявил, что надеется на принятие Украины в НАТО к 2034 году. Вероятно, именно к этому заявлению апеллировали журналисты CBS, задавая вопрос о сроках для Киева.