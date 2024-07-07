Байдену предсказали абсолютно критическую неделю

Предстоящая неделя будет иметь «абсолютно критическое» значения для заявки президента США Джо Байдена на второй срок, заявил сенатор от Демпартии Крис Мерфи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее американский лидер потерпел фиаско в дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Поведение Байдена в ходе ключевого мероприятия президентской гонки, бессвязная речь привели, по мнению экспертов, к тому, что в Демпартии стали открыто обсуждать его замену на другого кандидата.

В пятницу, 5 июля, глава страны дал интервью ABC, в котором попытался убедить нацию в своей профессиональной пригодности к еще четырем годам в Белом доме.

«У избирателей есть вопросы. Я не знаю, насколько пятничное интервью на них ответило, но я думаю, что эта неделя будет абсолютно критической», — подчеркнул Мерфи.



По данным агентства, на следующей неделе в Вашингтоне состоится саммит НАТО. По его итогам глава США проведет брифинг для прессы.

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Кроме того, Демпартия продолжит подготовку к намеченной на 21 июля онлайн-конференции, на которой в том числе будет решаться вопрос об официальном выдвижении 81-летнего Байдена качестве кандидата.