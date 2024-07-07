Папа римский раскритиковал состояние демократии в мире

Папа римский Франциск подверг критике состояние демократии во всем мире. Понтифик отметил, что она находится не в лучшем состоянии. Свое заявление глава римской католической церкви сделал во время визита в итальянский Триест.

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По словам понтифика, кризис демократии затронул разные страны. Особенную тревогу вызывает низкая явка на парламентские выборы во Франции, в день которых и прозвучала критика.

Главной бедой демократии, ее «раковой опухолью» папа назвал безразличие электората, уставшего от громких заявлений. Именно это и произошло во Франции, передает Reuters.

Также Франциск осудил популистскую политику, поляризацию и партийность. По его словам, многие идеологии выглядят соблазнительно, но прозорливые люди сравнивают их с дудочкой гаммельнского крысолова. «Они соблазняют вас, но вынуждают отрицать себя», сказал понтифик.

«Давайте перестанем обманывать себя простыми решениями, а взамен будем увлечены общим благом», — сказал папа, говоря об ущербе от политической «незаконности и коррупции».



Напомним, выступление папы римского состоялось на ежегодном римско-католическом съезде в итальянском Триесте в день проведения второго тура парламентских выборов во Франции.

Обычно высшие духовные лица не комментируют политические события и то, что понтифик решился на такое высказывание, говорит о его крайней обеспокоенности событиями на международной арене, пишет Reuters.

Добавим, после роспуска французского Национального собрания решением Макрона было объявлено о досрочном голосовании. Первый тур состоялся 30 июня. Первое место заняла RN с 33,1% голосов. Второе досталось левой коалиции «Новый народный фронт», на третьем — партия Макрона «Возрождение» с 20%.