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Новый глава британского МИД выступил с заявлением об Украине и НАТО

Новый руководитель МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что поддержка Киева останется «твердой и непоколебимой». По его словам, это будет посланием предстоящего саммита НАТО, сообщает РИА Новости.

Новый глава британского МИД выступил с заявлением об Украине и НАТО
© globallookpress.com

В воскресенье главы британского и польского МИД встретились в Хобелине в центральной Польше.

Лэмми выступил на пресс-конференции, где его спросили об ожиданиях от предстоящего саммита глав государств НАТО, и о поддержке альянсом Украины.

«Наша приверженность Украине тверда и непоколебима», — ответил Лэмми.

По его словам, новые совместные проекты должны поддержать Украину и европейскую безопасность, а на саммите НАТО можно «многого добиться» в этом вопросе.

Лэмми добавил, что альянс «един в стремлении оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь», и это «будет посланием вашингтонского саммита».

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Лэмми входит в кабмин нового премьера Британии, лейбориста Кира Стармера.

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Радослав Сикорский