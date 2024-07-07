Новый глава британского МИД выступил с заявлением об Украине и НАТО
Новый руководитель МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что поддержка Киева останется «твердой и непоколебимой». По его словам, это будет посланием предстоящего саммита НАТО, сообщает РИА Новости.
В воскресенье главы британского и польского МИД встретились в Хобелине в центральной Польше.
Лэмми выступил на пресс-конференции, где его спросили об ожиданиях от предстоящего саммита глав государств НАТО, и о поддержке альянсом Украины.
«Наша приверженность Украине тверда и непоколебима», — ответил Лэмми.
По его словам, новые совместные проекты должны поддержать Украину и европейскую безопасность, а на саммите НАТО можно «многого добиться» в этом вопросе.
Лэмми добавил, что альянс «един в стремлении оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь», и это «будет посланием вашингтонского саммита».
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Лэмми входит в кабмин нового премьера Британии, лейбориста Кира Стармера.