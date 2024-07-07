Экс-президента Франции Олланда избрали депутатом

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, правивший с 2012 по 2017 годы, избран депутатом Национального собрания (нижней палаты парламента) от "Нового народного фронта". Об этом сообщило Agence france-presse (AFP).

69-летний экс-президент получил депутатский мандат в коммуне Тюль (департамент Коррез в центре страны). Он набрал 43% голосов по итогам второго тура выборов.

По предварительным итогам досрочных выборов, в Национальном собрании (нижней палате парламента), состоящем из 577 депутатов, "Новый народный фронт" получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция "Вместе за республику" набирает от 150 до 175 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" добилась третьего результата и может рассчитывать на 115-150 кресел в нижней палате парламента.