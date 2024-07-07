Стало известно о возможном обращении Макрона к нации

Во Франции в воскресенье, 7 июля, проходят парламентские выборы. После завершения голосования и закрытия избирательных участков президент республики Эммануэль Макрон может обратиться к нации, пишет телеканал BFMTV.

По данным телеканала, на места в парламенте страны претендуют 577 депутатов, представителей крупных французских партий. Голосование завершится в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

В 18.30 (19.30 мск) Макрон планирует провести совещание в Елисейском дворце, с тем, чтобы подвести предварительные результаты выборов.

По мнению экспертов, партия президента может потерять большое количество мест в парламенте и занять третье место. В том случае, если прогнозы сбудутся, глава страны предположительно заявит о своих дальнейших планах, особенностях внутренней политики.

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Вместе с тем, считают аналитики, Макрон не откажется от кресла: он неоднократно заявлял о том, что намерен завершить свой мандат, истекающий весной 2027 года.