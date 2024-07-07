В Британии заявили о мудрости Орбана, приехавшего в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан устанавливает правильные приоритеты, когда говорит о необходимости мира в Европе и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Меркурис назвал Орбана зрелым и мудрым государственным деятелем, который понимает, что «война вызывает страдания и разрушения», что европейским политикам необходимо вести себя нейтрально, а не беспрестанно обвинять одну из сторон конфликта. Только так можно добиться результата на пути к миру.

«Он понимает проблему, понимает важность сохранения мира. Понимает, что без мира на Украине экономическое развитие европейских стран остановится, что вызовет политические последствия», — сказал Меркурис.



Аналитик отметил, что есть политики, которые не любят Виктора Орбана, считая его лидером правого толка. Однако речи венгра о сохранении мира в Европе звучат «абсолютно корректно», а позиция его противников вызывает недоумение.

Шольц осудил визит Орбана в Москву

Так, Меркурис удивился тому, что никто из европейских лидеров, кроме премьера Словакии Роберта Фицо, не отреагировал положительно на призывы венгерского политика к миру.

Европейский совет и вовсе отказался считать Орбана представителем ЕС перед визитом в Москву.