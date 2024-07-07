Премьер Британии Стармер обсудил с Нетаньяху и Аббасом ситуацию в секторе Газа

Новый британский премьер Кир Стармер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию по конфликту в секторе Газа. Об этом информирует офис премьер-министра Великобритании.

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Отмечается, что Стармер призвал обоих лидеров добиться режима прекращения огня и доступа гумпомощи мирному населению. Кроме того, он отметил важность возвращения израильских заложников из плена.

В разговоре с Нетаньяху Стармер пообещал продолжить и углубить сотрудничество с Израилем с целью предотвращения угроз для еврейского государства.

В ходе беседы с Аббасом британский премьер заявил, что его позиция по признанию Палестины и способствованию достижения мира является неоспоримым правом палестинцев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена следить за конкретными действиями правительства Великобритании и премьера Стармера.