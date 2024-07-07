В Конгрессе заявили, что Байден должен передать президентскую эстафету

Президент США Джо Байден должен "передать эстафету" и выйти из предвыборной борьбы, если он не в состоянии одержать убедительную победу над бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом на президентских выборах в этом году. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

"Ему (Байдену - прим. ТАСС) необходимо либо одерживать победу [над Трампом] с подавляющим преимуществом либо передавать эстафету тому, кто может это сделать", - сказал Шифф в интервью телеканалу NBC.



По мнению конгрессмена, решение о том, стоит ли Байдену продолжать предвыборную борьбу "должно быть принято оперативно". Шифф считает, что вице-президент США Камала Харрис "была бы феноменальным президентом" и "могла бы выиграть с подавляющим преимуществом" президентские выборы, если станет кандидатом от демократов на выборах.

Конгрессмен отметил, что интервью Байдена телеканалу ABC "не ослабило опасения", усилившиеся после неубедительного выступления на теледебатах, насчет способности главы Белого дома остаться на второй срок.