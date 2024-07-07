Кризис в ЕС усугубляют многочисленные политики-милитаристы, которые поставляют Киеву оружие, рассуждают об отправке войск в зону конфликта и применении ядерного оружия. Одновременно европейские «ястребы» воспринимают в штыки миротворческие усилия венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Сийярто заявил, что на прошедшей неделе стало ясно, почему в Европе углубляется военный кризис.

«В Европе полно провоенных политиков, которые на этой неделе вылезли вперед, высказывались и критиковали венгерское правительство и венгерского премьер-министра за работу ради мира и ведение переговоров о возможности мира», — сказал глава венгерского МИД.



По словам Сийярто, европейские политики-милитаристы последние два года постоянно вели континент к военному кризису. Они требовали поставлять Киеву все больше оружия, фантазировали об отправке войск на Украину и ядерном оружии.

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