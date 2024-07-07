Названы последствия расширения бизнеса Трампов на Ближний Восток

Эрик Трамп, сын 45-го президента США Дональда Трампа, рассказал The Financial Times (FT) о желании развивать бизнес на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, это может привести к конфликту интересов, если его отец вернется в Овальный кабинет.

По данным газеты, Эрик Трамп и его брат Дональд Трамп-младший являются исполнительными вице-президентами The Trump Organization, которая занимается строительством элитного жилья, отелей, курортов и другой недвижимости по всему миру.

В последние месяцы компания заключила соглашение с саудовской Dar Global о строительстве гостиничного комплекса Trump International в Омане стоимостью $500 млн и небоскреба класса премиум Trump Tower в Джидде.

Эрик отметил, что контракты по управлению объектами долгосрочные, рассчитаны на 25-30 лет. Кроме того, бизнесмены намереваются реализовать в регионе ряд других проектов.

По его мнению, заключенные соглашения не приведут к конфликту интересов в связи с тем, что Дональд Трамп-старший пока не находится у власти. В случае его избрания на второй срок, пояснил молодой предприниматель, «компания оценит возможное влияние бизнес-планов на политику».

Хлоя Корниш и Алекс Роджерс, эксперты FT, напомнили, что страны Ближнего Востока имеют важное значение для внешней политики США.

Аналитики предположили, что глобальные планы младшего поколения могут поставить Трампа в зависимость от иностранного влияния в том случае, если он снова займет должность президента.