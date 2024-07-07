Эрдоган заявил о возможном посредничестве Путина в отношениях Турции и Сирии
Президент России Владимир Путин может стать посредником в переговорах по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
Эрдоган пообщался с журналистами во время своего обратного рейса из Германии, куда он ездил на Чемпионат Европы по футболу — на четвертьфинальный матч национальной сборной.
Говоря об отношениях Турции с Сирией, Эрдоган «сигнализировал о потенциальном потеплении».
«Когда Башар Асад сделает шаг к улучшению отношений с Турцией, мы ответим взаимностью», — сказал турецкий президент, подчеркнув готовность восстановить связи с Дамаском.
Эрдоган заявил, что отправит приглашение Асаду, а Анкара хочет «вернуть турецко-сирийские отношения на тот же уровень, что и в прошлом». В этом могут помочь страны-посредники.
«У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?» — сказал Эрдоган.
В конце июня турецкие власти предупредили о риске столкновения с США на севере Сирии.