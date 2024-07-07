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"Страна": бизнес-партнер Коломойского Боголюбов мог нелегально уехать с Украины

Бывший партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) экс-акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов мог незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на источники.

Бизнес-партнер Коломойского* мог нелегально покинуть Украину
© РИА Новости

Отмечается, что официально он не пересекал границу, однако он уехал из страны, не проходя официальные пункты пропуска или используя паспорт на чужое имя.

Источники издания в правоохранительных органах предполагают, что Боголюбов может находиться в Австрии.

5 марта Кошехабльский районный суд Республики Адыгея взыскал в доход страны имущество украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Инстанция рассмотрела материалы административного дела по иску заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанными с ним лицами. Речь идет о требовании запретить деятельность принадлежащего им объединения на территории государства. При этом причиной для данного иска послужило участие организации в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Геннадий Боголюбов