Стало известно, почему Меган Маркл не может помириться с королевской семьей

Королевская семья не готова сейчас обсуждать разногласия с Меган Маркл. Об этом сообщает издание New York Post.

«Меган Маркл чувствует себя обиженной. Она хотела бы встретиться и обсудить все вопросы, но другая сторона сейчас не готова к разговору», — рассказал инсайдер издания.



Отмечается, что несмотря на желание герцогини Сассекской наладить отношения с королевской семьей, примирение на данный момент, скорее всего, невозможно.

В апреле стало известно, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон заявила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно отнестись к решению своего брата.

Недавно появилась информация, что принц Гарри думает над тем, чтобы купить дом или квартиру в Великобритании, потому что друзья отказываются навещать его в США из-за «разногласий» с Меган Маркл. Кроме того, младший сын короля Великобритании больше не хочет останавливаться в гостиницах во время своих визитов в Лондон.