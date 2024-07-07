Президент Украины Владимир Зеленский опасается возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что заметно по его последним заявлениям. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что в последнее время Зеленского на интервью часто спрашивают о перспективах возвращения Дональда Трампа на пост президента США. И хотя украинский лидер старается аккуратно подбирать слова, эмоции из-за возможности такого развития событий прорываются наружу, говорится в тексте.

Например, пишет газета, в интервью британскому каналу Channel 4 News Зеленский счел пугающим слова Трампа о том, что только он знает, как разрешить конфликт Москвы и Киева. В то же время NYT со ссылкой на украинских чиновников пишет, что администрация Джо Байдена оставила Киев в подвешенном положении: у него нет необходимого оружия, ни достаточной поддержки от Вашингтона для начала мирного урегулирования.

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения конфликта на Украине. Глава государства заявил, что "потенциально готов" встретиться с Трампом и выслушать его предложения.