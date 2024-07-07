Принц Уильям пронесся на запрещенном в Британии транспорте и попал на видео

Принц Уильям прокатился на электрическом самокате по территории Виндзорского замка, сообщает издание The People. Как пишет портал, «будущий король» выбрал для поездки повседневную одежду в виде свитера поверх белой рубашки и черных брюк. Это уже не первый случай, когда принц и его самокат попадают в заголовки СМИ.

В прошлом году сообщалось, что Уильям инвестировал в электрический скутер, чтобы более эффективно передвигаться по Виндзорскому поместью. Скутер позволяет ему затрачивать всего 10 минут на дорогу из коттеджа в Аделаиде, где он живет с Кейт Миддлтон и их тремя детьми, в Виндзорский замок, чтобы навестить своего отца, короля Чарльза, — говорится в публикации.



Известно, что в Лондоне запретили использование электрических самокатов в 2021 году. Нарушителям грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что 73-летняя сестра короля Карла III принцесса Анна попала в больницу в результате «незначительных травм и сотрясения мозга» в поместье Гэткомб-Парк, где, как полагают, ее ударила лошадь. В связи с этим старший член королевской семьи вынужден будет пропустить несколько официальных мероприятий, включая банкет в честь государственного визита в Японию и визит в Канаду.