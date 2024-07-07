В грузинском храме повесили российский флаг с гербом

В грузинском селе Орбети в храме Святой Девы Марии повесили российский флаг с гербом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил протоиерей Илия Чигладзе.

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По его словам, сбоку к российскому флагу прикреплен маленький флаг Грузии.

18 июня международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия заявил, что Грузии и России необходимо восстановить дипломатические связи и перейти на новый уровень отношений.

12 июня в Министерстве иностранных дел России назвали "уткой" сообщения о планах Грузии восстановить дипломатические отношения с РФ.

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Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией 3 сентября 2008 года. На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.