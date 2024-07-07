Явка на парламентских выборах во Франции стала рекордной за 43 года

По данным на 17:00 пражского времени (18:00 мск) явка на парламентских выборах во Франции во втором туре составила рекордные 59,71%, следует из сообщения МВД республики, опубликованного в соцсети Х. По данным ведомства, эти показатели превысили показатели первого тура на этот час (59,39%).

По данным ТАСС, в 2022 году во время второго тура выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции) к этому времени проголосовали 38,11% избирателей. Сейчас явка к 17:00 стала рекордной за последние 43 года — речь идет о самом высоком показателе с 1981 года.

Так, больше всего избирателей проголосовали в департаменте Тарн на юге Франции (67,99%). Также в тройку вошли Дордонь (67,88%) и Финистер (67,69%). В самом Париже явка составила 55,96%.

В первом туре победила партия Ле Пен, за которую было отдано 33,36% голосов. На втором месте разместился «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Замыкает топ-3 объединение президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.

Стало известно о возможном обращении Макрона к нации

Ранее британская газета The Independent сообщила, что любой из результатов второго тура парламентских выборов во Франции обернется снижением помощи Украине. Есть два возможных варианта развития событий: либо пост премьер-министра Франции займет крайне правый политик, либо парламент окажется «загнан в тупик» между партиями «Возрождение» и «Национальное объединение».