Франция на фоне выборов в парламент готовится к очередным беспорядкам. Это связано с тем, что во втором туре может победить ультраправая партия Марин Ле Пен, пишет обозреватель Тэрин Педлер в статье для Daily Mail.

Голосование началось в 8:00 утра (9:00 мск) и продлится до 18:00 вечера в крупных городах.

Журналист пояснил, что крупные предприниматели ожидают митинги и акции протеста на улицах, традиционно сопровождающие в республике экономические и политические процессы.

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В связи с этим, заметил обозреватель, десятки бутиков в Париже, включая Zara, Louis Vuitton и Pull & Bear, закрыли витрины и окна фанерой, крепкими ставнями, жалюзи. В частности, сотрудники защитили подручными средствами магазины на улице Риволи, в районе Оперы и на Елисейских полях.

«Наша страна переживает серьезный кризис, до нового порядка осталось всего несколько часов», — предположил инженер Паскаль Кюзанж, проголосовавший за левых.



Министерство внутренних дел Франции объявило о развертывании 30 000 полицейских по всей Франции, в том числе 5000 в Париже, для борьбы с возможными беспорядками.