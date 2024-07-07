Премьера Болгарии раскритиковали за слова о переговорах Украины с Россией

Посольство Украины в Болгарии раскритиковало премьер-министра технического правительства республики Димитара Главчева за слова о намерении Софии предложить на саммите НАТО в Вашингтоне инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной. Сообщение об этом посольство опубликовало в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы в Болгарии воздержаться от использования темы конфликта в политических целях», — заявили в посольстве.



Кроме того, дипломаты уточнили, что Киев и его союзники работают над реализацией «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Они также подчеркнули, что благодарны за предоставленную Болгарией помощь и призвали к консолидации общества для усиления помощи Украине.

В пятницу, 5 июля, Димитар Главчев заявил, то Болгария намерена предложить начать мирные переговоры между Россией и Украиной на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. При этом он выразил сомнения в том, что Болгарию могут принять в качестве медиатора на переговорах.