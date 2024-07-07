В ФРГ молодая женщина выбросила дочь из окна ради карьеры

Мать выбросила новорожденную дочь из окна в связи с тем, чтобы была уверена: ребенок разрушит ее карьеру руководителя юридического отдела в Porsche, пишет обозреватель Мэтт Дрейк в статье для Daily Mail.

По его данным, 28-летняя Катарина Йованович из Лауффена-на-Неккаре, земля Баден-Вюртемберг, тайно родила дома 10 месяцев назад, 12 сентября. Затем она уронила новорожденную дочь из окна квартиры на асфальт. Прохожие обнаружили младенца с проломленным черепом под ее балконом и вызвали полицию.

По версии следствия, Йованович думала, что материнство испортит ей карьеру руководителя.

«Обвиняемая не была готова отложить свои жизненные планы, особенно свое профессиональное продвижение, ради ребенка», — заметила прокурор Марайке Хафендорфер.



Защита настаивала на том, что клиентка не осознавала, что беременна. Роды стали для нее шоком. В состоянии аффекта, предположили адвокаты на заседании, она могла случайно выронить ребенка из рук после внезапных родов.

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Соседи рассказали местным СМИ, что понятия не имели, что Йованович ждет ребенка. По их словам, она ни разу не говорила о беременности.

Окружной суд Хайльбронна признал сотрудницу фирмы виновной в непредумышленном убийстве и приговорил к 7,5 годам тюремного заключения. Ее команда юристов заявила, что планирует обжаловать приговор.