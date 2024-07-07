В Тель-Авиве полицейские применили спецсредства для разгона демонстрантов. В частности, стражи порядка использовали водометы, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в городе прошла очередная акция протеста, согласованная с властями и правоохранителями. Ее участники призывали как можно быстрее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС, добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

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В полиции пояснили, что после завершения митинга ряд активистов направился в сторону одной из городских магистралей с тем, чтобы перекрыть движение. Нарушители жгли костры и вступали в столкновения с силовиками.

«В ходе разгона участников беспорядков полиция задержала двоих подозреваемых в нарушении общественного порядка», — уточнили правоохранители.



Журналисты отметили, что антиправительственные акции приурочены к девяти месяцам с начала войны на Ближнем Востоке.