Страны НАТО сомневаются в победе Байдена на выборах

Страны НАТО испытывают все большие сомнения в том, что Джо Байден способен выиграть предстоящие президентские выборы в США. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на чиновников, связанных с альянсом.

«Дипломаты и мировые лидеры, готовящиеся к саммиту НАТО на следующей неделе, в частном порядке выражают острую обеспокоенность по поводу возраста, здоровья и способности президента Джо Байдена победить на президентских выборах 2024 года», — пишет Politico.



Эти иностранные чиновники в основном поддерживают переизбрание Байдена. Они боятся, что возвращение Дональда Трампа к власти нанесет ущерб альянсу НАТО и «военным усилиям в Украине».

Однако после недавних дебатов они считают, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить «мировую сверхдержаву».

«Не нужно быть гением, чтобы увидеть, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года», — сказал один чиновник из европейской страны НАТО.



Другие заявили, что им «было больно смотреть» на дебаты.

За последний месяц журналисты Politico поговорили с 20 людьми, связанными с НАТО или предстоящим саммитом альянса. Оказалось, что многие союзники «тихо сомневались относительно доверия Байдену задолго до дебатов».

Теперь Байден должен убедить своих коллег, что он не только готов к борьбе, но и преодолеет политический кризис. Издание отмечает, что Байдену придется сделать это на саммите НАТО в Вашингтоне 9 — 11 июля, и доказать, что он может участвовать в выборах.