Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ

Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцеговины (БиГ), если власти страны попытаются конфисковать ее собственность. Такое заявление сделал президент республики Милорад Додик, передает РИА Новости.

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По его словам, западные государства десятилетиями вынашивали планы по упразднению Республики Сербской и пытались лишить ее какой-либо роли на международной арене. Таким образом они хотят добиться создания унитарной и централизованной Боснии и Герцеговины, подчеркнул глава республики.

«Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость», — добавил Додик.



2 марта 2023 года Конституционный суд БиГ блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской. Из-за решения инстанции собственность, которая находится под контролем республики, может перейти в распоряжение центральных властей в Сараево.

На этом фоне Республика Сербская отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Соответствующее решение было принято в апреле того же года.