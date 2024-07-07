Экс-советник Пентагона прокомментировал планы НАТО по Украине

У НАТО нет определенной разработанной стратегии в отношении Украины. Так планы политического руководства Североатлантического альянса прокомментировал экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

«Некорректно думать, что у НАТО есть стратегия. Я не наблюдаю у НАТО какой-либо стратегии. По-моему, они барахтаются на месте и пребывают в отчаянии», — заявил аналитик.



Он добавил, что многое в отношении Украины решит июльский саммит НАТО в Вашингтоне. При этом, по его словам, лидеры Североатлантического альянса сейчас выглядят как неудачники: партия президента Франции Эммануэля Макрона проиграла первый тур парламентских выборов, а президент США Джо Байден вызывает сомнения в здравости его рассудка.

Столтенберг оценил вероятность НАТО стать частью конфликта на Украине

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил, что при победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине сократится. По его словам, также существует «риск подчинения России», поскольку партия Марин Ле Пен до недавнего времени хотела быть союзником Москвы.