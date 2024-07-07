Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Россию продемонстрировал силу характера и стремление к переговорам, критика его действий со стороны стран Запада этого не изменит. Такую оценку дает польский портал Do Rzeczy.

"Виктор Орбан продемонстрировал силу характера. Ведра с помоями, вылитые на него, этого не изменят", - говорится в тексте.



Там также отмечается, что ни один визит не вызывал такого широкого осуждения со стороны лидеров ЕС, как поездка премьера Венгрии в Москву.

Орбан рассказал об ответах Путина на вопросы по урегулированию на Украине

В материале отмечается, что Венгрия является единственной страной ЕС, настроенной на мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева. В связи с этим, считают авторы, Виктор Орбан продемонстрировал истину о том, что для завершения кризиса необходимо иметь возможность говорить с конфликтующими сторонами.

"Другого выхода нет, если только вы не верите, что одна из сторон, то есть Россия, исчезнет, развалится, переедет на Луну", - отмечается в материале.



Визит Орбана в Москву состоялся 5 июля. Во время встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и президент России Владимир Путин в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.